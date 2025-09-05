Повітряні сили: вночі в Україні зафіксовано влучання 7 ракет і 35 ударних БпЛА

Російські військові в ніч на 5 вересня атакували Україну 157 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також шістьма зенітними керованими ракетами С-300 і керованою авіаційною ракетою Х-59, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 121 ворожий БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі й сході країни… Ще один ворожий БпЛА – в повітрі», – йдеться в повідомленні.

За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання семи ракет і 35 ударних БпЛА на 10 локаціях. Де саме було влучання – не уточнюють.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.