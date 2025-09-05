ДСНС: війська РФ завдали ударів по об’єктах критичної і промислової інфраструктури Сумщини

Російські військові 4 вересня завдали низку ударів по об’єктах критичної і промислової інфраструктури на Сумщині, внаслідок чого є руйнування, виникла масштабна пожежа, повідомила вранці 5 вересня Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Ворог неодноразово завдавав повторних ударів по ділянці, де рятувальники гасили пожежу. Надзвичайники не постраждали, вони перебували у більш безпечних місцях. Усі осередки горіння ліквідовані», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, вночі 5 вересня російські БпЛА атакували Сумську громаду, де загорілися нежитлові будівлі.

В обласній військовій адміністрації повідомили про постраждалих внаслідок російських атак.

«У Сумській громаді: внаслідок удару БпЛА по об’єкту цивільної інфраструктури постраждали двоє чоловіків 1963 р.н. та 1966.р.н. У цій же громаді під час збиття одного з дронів уламками поранено 56-річного чоловіка. Також постраждала дівчина 2005 р.н. внаслідок падіння уламків БпЛА. Додатково: до лікувальних закладів області також звернулися 65-річна жінка і 58-річний чоловік, котрі постраждали від ворожих атак напередодні», – йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, протягом доби до ранку 5 вересня російські війська здійснили 122 обстріли по 49 населених пунктах у 14 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.