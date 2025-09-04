Синєгубов: російська армія вдарила по Харківщині, троє людей загинули

Російські війська вдарили по селу Хотімля Старосалтівської громади безпілотниками увечері 4 вересня, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За його даними, внаслідок влучання дрона загинули двоє 40-річних чоловіків.
«Також зазнали поранень 32-річний та 47-річний чоловіки. Постраждалих госпіталізували. Їм надається вся необхідна допомога», – додав Синєгубов.
За попередніми даними, удару зазнали працівники ремонтно-дорожньої служби.
Крім того, загинула 25-річна цивільна жінка.
Згодом Синєгубов додав, що ще один працівник ремонтно-дорожньої служби звернувся до медиків по допомогу.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
