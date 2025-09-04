Синєгубов: російська армія вдарила по Харківщині, троє людей загинули

Російські війська вдарили по селу Хотімля Старосалтівської громади безпілотниками увечері 4 вересня, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його даними, внаслідок влучання дрона загинули двоє 40-річних чоловіків.

«Також зазнали поранень 32-річний та 47-річний чоловіки. Постраждалих госпіталізували. Їм надається вся необхідна допомога», – додав Синєгубов.

За попередніми даними, удару зазнали працівники ремонтно-дорожньої служби.

Читайте також: Двоє людей загинули на Харківщині, намагаючись розібрати російський FPV-дрон – влада

Крім того, загинула 25-річна цивільна жінка.

Згодом Синєгубов додав, що ще один працівник ремонтно-дорожньої служби звернувся до медиків по допомогу.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



