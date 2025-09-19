Повітряні сили повідомили про влучання дронів на 6 локаціях під час атаки РФ, яка триває

Російські військові в ніч проти 19 вересня атакували Україну 86 безпілотниками, понад пів сотні з яких – «Шахеди», повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 71 ворожий БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, сході й у центрі країни», – йдеться в повідомленні.

Військові повідомили, що зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на шести локаціях, а також падіння уламків на двох локаціях.

«Атака триває. Нова група ворожих БпЛА з північного напрямку», – попередили в Повітряних силах.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.