РФ атакувала Україну 76 дронами – Повітряні сили ЗСУ

У ніч на 16 січня російські військові атакували територію України 76 ударними дронами типу Shahed, «Гербера», «Італмас» і безпілотниками інших типів із трьох напрямків у Росії та з окупованого Донецька, близько 50 із них були «Шахедами», повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

«За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 53 ворожі БпЛА. Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на дев’яти локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на одній локації», – інформують українські військові і додають, що атака триває, «в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.