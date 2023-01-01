Повітряна тривога поширилася ще на кілька областей та столицю України

Станом на 23:30 1 січня повітряна тривога поширилася на Херсонську, Миколаївську, Полтавську, Сумську, Харківську та Черкаську області. Згодом про тривогу сповістили в Києві і столичній області. Раніше ввечері 1 січня вона була оголошена в Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій і Донецькій областях (в окупованому Криму та частково окупованій Луганщині так тривога триває безперервно).

За повідомленням голови Миколаївської військової адміністрації Віталія Кіма, російські військові запустили в повітряний простір України дві групи ударних дронів Shahed.

«Повітря. 2 групи мопедів», – написав Кім.

31 грудня і 1 січня російські військові здійснили серію атак в Україні з використанням безпілотників іранського походження та ракет. Унаслідок цих атак енергетична структура України очевидних ушкоджень не зазнала, електропостачання перед Новим роком і 1 січня здійснювалося майже без ускладнень. Натомість у Києві та Хмельницькому є цивільні загиблі, ще кілька десятків людей були поранені.