У кількох областях України оголошена повітряна тривога

У Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій областях після 21:00 1 січня оголошена повітряна тривога (в окупованому Криму та частково окупованій Луганщині так тривога триває безперервно).

За повідомленням голови Миколаївської військової адміністрації Віталія Кіма, російські військові запустили в повітряний простір України дві групи ударних дронів Shahed.

«Повітря. 2 групи мопедів», – написав Кім.

31 грудня і 1 січня російські військові здійснили серію атак в Україні з використанням безпілотників іранського походження та ракет. Унаслідок цих атак енергетична структура України очевидних ушкоджень не зазнала, електропостачання перед Новим роком і 1 січня здійснювалося майже без ускладнень. Натомість у Києві та Хмельницькому є цивільні загиблі, ще кілька десятків людей були поранені.