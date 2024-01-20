В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: злетів МіГ-31К (відбій)

В Україні 20 січня оголошено масштабну повітряну тривогу, повідомляють Повітряні сили Збройних сил.

«Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок», – розповіли військові.

О 12.46 оголосили про відбій повітряної тривоги, пусків ракет зафіксовано не було.

Раніше, у ніч проти 20 січня сили РФ атакували Україну 7 ударними дронами-камікадзе типу «Shahed-136/131», йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

«У ніч на 20 січня 2024 року окупанти атакували 7-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» із району російського Приморсько-Ахтарську та трьома зенітними керованими ракетами С-300 із тимчасово окупованої території Луганської області по Донецькій області», – пише пресслужба.

Відомо, що мобільні вогневі групи Сил оборони знищили 4 російських дрони, решта 3 – не досягли своїх цілей.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.