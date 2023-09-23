Повітряні сили зафіксували рух «шахедів» у сторону Чернігівщини та Дніпропетровщини

Повітряні сили ЗСУ попереджають жителів Чернігівської та Дніпропетровської областей про наближення ударних безпілотників армії РФ.

«БПЛА типу «Shahed» у напрямку Чернігівської області», – йдеться в повідомленні Повітряних сил.

Військові також попередили жителів Сумської області про ракетну небезпеку.

На Чернігівщині, Сумщині та Дніпропетровщині вже оголошено повітряну тривогу.

Повітряні сили ЗСУ закликають жителів Запоріжжя й Дніпра терміново пройти в укриття.

Окрім того, ракетну небезпеку оголошено в Херсонській області.

Уночі 23 вересня російські військові атакували Україну 15 ударними безпілотниками типу Shahed-136/131 із південно-східного напрямку (місто Приморсько-Ахтарськ у Росії), повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.