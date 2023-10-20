Командувати Повітряно-космічними силами РФ призначили генерала Афзалова, який замінив Суровікіна

Новим командувачем Повітряно-космічних сил Росії призначений генерал-полковник Віктор Афзалов. Від жовтня 2017 до серпня 2023 року цю посаду обіймав генерал Віктор Суровікін, який втратив довіру після заколоту, організованого очільником угруповання «ПВК Вагнера» Євгеном Пригожиним.

Про призначення нового командувача Повітряно-космічних сил повідомили офіційні російські інформагенції ТАСС та «РИА Новости» з посиланням на джерела.

Афзалов був тимчасовим виконувачем обовʼязків командувача після того, як Суровікіна зняли з посади.

Афзалов є випускником Пушкінського вищого військового училища радіоелектроніки ППО, Військового університету ППО та військової академії Генштабу. З 2017 року він командував армією Військово-повітряних сил та ППО Східного військового округу.

Сергій Суровікін командував російськими військами в Україні з жовтня 2022-го до січня 2023 року. З його імʼям повʼязували кампанію ударів по енергосистемі України, а також виведення військ РФ із Херсона та всієї правобережної частини Херсонської області. У січні його було переведено на посаду заступника командувача під керівництво начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова.

Колишній командувач російського угрупування в Україні не зʼявлявся на публіці понад два місяці, з моменту заколоту найманців угруповання «ПВК Вагнера» 24 червня. Газета The New York Times з посиланням на американських чиновників повідомляла, що Суровікін заздалегідь знав про заколот. Через кілька годин після його початку російська влада опублікувала відео, на якому він закликає найманців повернутися до їхнього місця дислокації.

ЗМІ та різні телеграм-канали повідомляли, що Суровікін після заколоту фактично був позбавлений волі, але перебував не в СІЗО, а в іншому місці. Стверджувалося, що його допитували щодо можливої причетності до організації збройного походу на Москву, організованого нині покійним Євгеном Пригожиним.

4 вересня журналістка Ксенія Собчак опублікувала актуальну фотографію Суровікіна. Про звільнення генерала також написала газета The New York Times з посиланням на двох американських чиновників та людину, близьку до Міноборони Росії.