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Пожежу на нафтобазі в Кривому Розі гасили понад 16 годин – Резніченко

Пожежа на нафтобазі в Кривому Розі, 6 вересня

Рятувальники ліквідували пожежу на нафтобазі в Кривому Розі вночі проти 6 вересня, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Уночі вогнеборці вгамували пожежу на нафтобазі у Кривому Розі, що сталася після удару російської ракети. Боролися з полум’ям понад 16 годин», – повідомив він.

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Крім того, російські війська вночі обстрілювали Нікопольський район з «Градів», мінометів і важкої артилерії – за даними Резніченка, ніхто не постраждав.

Російська армія завдала ракетного удару по нафтобазі в Кривому Розі 6 вересня. Внаслідок цього, як повідомив голова ОВА, були знищені всі запаси палива.

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