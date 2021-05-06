Пожежа у Вінниці: особу загиблої жінки встановлюють, поліція відкрила провадження

У Нацполіції повідомили про відкриття кримінального провадження за фактом пожежі в офісній будівлі у Вінниці 6 травня, в результаті якої загинула людина.

«На місці події слідчо- оперативна група та криміналісти проводять першочергові слідчі дії. Поліцейські обмежили доступ до будівлі та гарантують охорону публічної безпеки. Після ліквідації пожежі на третьому поверсі виявлено мертвою жінку. Поліцейські встановлюють особу загиблої. За фактом виникнення пожежі слідством розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 270 ККУ (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки)», – йдеться в повідомленні.

У поліції зауважили, що стаття, за якою відкрили провадження, передбачає до 8 років позбавлення волі.

Раніше сьогодні стало відомо, що в офіційних приміщеннях на вулиці Бевза, 34, вдень виникла пожежа. Через велику площу пожежі та сильний вітер вогонь швидко поширився покрівлею споруди на складські приміщення. Пожежу вдалося загасити. На місці виявили тіло людини.

Що стало причиною пожежі наразі невідомо.