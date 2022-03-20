ДСНС: 8 пожежників поранені, їхній автомобіль підірвався на вибуховому пристрої в Київській області

Восьмеро пожежників зазнали поранень, коли їхній автомобіль підірвався на вибуховому пристрої в Київській області, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За повідомленням, це сталося 19 березня біля села Нові Петрівці.

«19 березня під час слідування з місця гасіння пожежі до місця заправки пожежного автомобіля водою, на дорозі в напрямку села Нові Петрівці пожежне авто з особовим складом підірвалося на вибуховому пристрої. Внаслідок вибуху постраждало 8 рятувальників Вишгородського районного управління ДСНС. Зараз наші хлопці перебувають у лікарні з травмами різного ступеня важкості. Усім була надана необхідна кваліфікована допомога», – йдеться в повідомленні ДСНС у телеграмі.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль також заперечує напади на цивільних, попри численні докази протилежного, задокументовані ЗМІ.