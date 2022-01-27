Кувалдою по «Північному потоку-2» – у Празі протестували під німецьким і російським посольствами

Учасники активістської групи «Капутін» разом із членами громадської організації Pulse of Europe 27 січня влаштували протестну акцію біля німецького посольства у Празі. Таким чином активісти висловили своє незадоволення побудовою газопроводу «Північний потік-2» і політичною риторикою Німеччини, яка гальмує постачання зброї для України на тлі російської агресії, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Активісти принесли під посольство залізну трубу, на якій було написано «Північний потік-2» і розгромили її кувалдою.

Учасники мали з собою прапори ЄС і України, а також принесли на акцію заздалегідь виготовлені ляльки, схожі на Олександра Лукашенка і президента Росії Володимира Путіна.

«Ми вважали Німеччину дружнім союзником, який є для нас зразком і хорошим торговим партнером, і ми цінували підтримку Німеччини в європейській інтеграції України. Нині ми ще більше занепокоєні ставленням Німеччини до нинішньої найбільшої військової та політичної загрози Європи – Росії. Вони блокують постачання зброї, а їхні чиновники висловлюються неоднозначно», – заявив Радіо Свобода співорганізатор протесту, керівник активістської групи «Капутін» Отакар Ван Гемунд.

Подібна акція відбулася сьогодні також біля російського посольства, однак вона не була узгоджена з поліцією, тому чеські правоохоронці були змушені її припинити.

Учасники групи «Капутін» з 2014 року влаштовують у Чехії різні акції протесту проти російського впливу в Європі. Серед них – акція «Маріонетка Путіна», присвячена чеському президентові Мілошу Земану, та інші численні акції протесту біля російського посольства.

На тлі нарощування російських військ на українських кордонах міжнародні партнери України висловили занепокоєння нинішньою ситуацією і підтримали суверенітет і територіальну цілісність української держави. Росія ж підготовку наступу неодноразово заперечувала.

Деякі країни, в тому числі і Чехія, заявили про готовність надати Україні боєприпаси і зброю. Напередодні новий чеський уряд ухвалив рішення про те, що подарує Україні 4 тисячі артилерійської амуніції. Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова назвала цей крок жестом солідарності та висловила надію на мирне закінчення кризи.

«Ми хочемо відрадити Росію від будь-якої агресії. Важливо показати, що Україна має союзників і прихильників, які готові їй допомогти», – цитують прем’єр-міністра Петра Фіалу чеські ЗМІ.

Міністр закордонних справ Ян Ліпавський, який на початку лютого відвідає східні регіони України, закликав чехів утриматися від поїздок на схід і північ держави.