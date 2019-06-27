Оскарження нової редакції правопису – суд відклав розгляд справи до 15 серпня

Окружний адміністративний суд міста Києва провів підготовче засідання у справі за позовом до уряду про оскарження нової редакції українського правопису, повідомляє портал Судової влади України.

«З метою надання відповідачу часу для підготовки відзиву на позов та розміщення оголошення у засобах масової інформації про слухання справи суд відклав її розгляд до 15 серпня», – йдеться в повідомленні.

Як передає УНІАН, в суді сьогодні була сама позивачка – оскаржує новий правопис 12-річна дівчинка з Херсона Юлія Пиргас.

«Мені не подобається, що паплюжать нашу мову, вони роблять її дуже смішною і несучасною. Я не розумію, як такою мовою можна спілкуватися. Це як дати господарю поля замість трактора плуг, і, як він не захоче обробляти своє поле плугом, так і народ не захоче спілкуватися «новою» мовою. Я не розумію, для чого ми розвивали свою мову, якщо ось так просто ми маємо переключитися на правопис 1929 року», – розповіла дівчинка.

Водночас на запитання журналістів, як пишеться за новим правописом «пів яблука», дівчинка не змогла дати відповідь.

Матір неповнолітньої дівчини, вона ж і її представник в суді, заявила, що намір позиватися був винятково рішенням доньки.

На початку червня стало відомо, що до суду надійшов позов до уряду стосовно оскарження нової редакції українського правопису.

22 травня Кабінет міністрів України схвалив нову редакцію українського правопису. Документ підготувала спеціально створена Українська національна комісія з питань правопису, до якої увійшли вчені-мовознавці Національної академії наук та національних університетів з різних регіонів України.

У серпні-вересні 2018 року відбулося громадське обговорення пропонованих змін, під час якого надійшло понад 3 тисячі пропозицій.

Новий правопис почав діяти 3 червня.