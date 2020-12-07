Омбудсмен призначила перевірку і відсторонила свого представника через інцидент у Святогірську

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що призначила службову перевірку щодо інциденту між представником омбудсмена у Луганській і Донецькій областях Павлом Лисянським і працівником готельного комплексу в Святогірську на Донеччині.

Як написала Денісова у фейсбуці 7 грудня, на час перевірки Лисянський буде відсторонений від посади.

«У зв’язку з повідомленнями у ЗМІ про інцидент, який стався 5 грудня 2020 року між моїм представником із дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей Павлом Лисянським і працівником готельного комплексу «Монарх», розташованого у місті Святогірськ повідомляю: у неділю вранці Павло Лисянський особисто поінформував мене про зазначений випадок… Ухвалено рішення про проведення службової перевірки … , яка буде тривати до 21 грудня 2020 року включно з одночасним його відстороненням від посади на зазначений період», – написала Денісова.

За словами омбудсмена, за результатами службового розслідування будуть вжиті відповідні заходи реагування.

Раніше у ЗМІ з’явилися повідомлення про бійку між Лисянським і працівником готелю, що сталася 5 грудня.