«За нами була правда»: президент Латвії про заяву Меркель щодо переговорів із Росією в 2021-му

У 2021 році було багато дискусій щодо концентрації російських військ біля кордонів України, заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс – його слова передає видання Delfi.

Таким чином він прокоментував висловлювання колишньої канлцерки Німеччини Ангели Меркель, за словами якої в 2021 році країни Балтії та Польща виступили проти прямих переговорів ЄС із Росією.

«Зачекайте, коли вийдуть мої мемуари, там теж може бути щось цікаве», – пожартував Рінкевичс, який у 2021 році очолював міністерство закордонних справ Латвії.

Він зазначив, що в 2021 році висловлювалися різні ідеї і було зрозуміло, що Мінські угоди не працюють і Росія не збирається їх виконувати.





На думку Рінкевичса, позиція Польщі та країн Балтії, які тоді стверджували, що Росія не хоче говорити з єдиним Європейським союзом, і зробить усе, щоб розколоти позицію ЄС, була вірною. Він зазначив, що тоді йшлося про пошук формату, при якому Росія говоритиме не з окремими країнами, а з ЄС загалом, чого Москва уникала.

Він каже, що після лютого 2022 року багато західних політиків визнали, що не прислухалися до думки Польщі та країн Балтії, а вони мали рацію:

«За нами була правда, я й зараз вважаю, що правда за нами. Але я президент Латвійської держави. Думаю, що від представників інших країн ви можете почути, що потрібно знову шукати об’єкти або суб’єктів політичних дискусій і говорити з Російською Федерацією. Ми бачили, які були спроби організувати російсько-український саміт, сама Росія не хоче говрити. Чи була Росія готова говорити в 2021 році? Тільки якщо б були виконані всі її ультиматуми. І не будемо забувати, що в 2020-2021 роках таких ультиматумів було досить багато – і щодо України, і щодо НАТО, і щодо іншого».





Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель на початку жовтня дала інтерв’ю угорському опозиційному медіа Partizán.

У ньому вона згадала, що в 2021 році разом із президентом Франції Емманюелем Макроном пропонувала створити «новий формат» прямих переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним від імені Європейського Союзу. Меркель назвала країни Балтії та Польщі серед держав, які не підтримали ініціативу.

Заява Меркель розлетілась західними ЗМІ, у заголовках подекуди йшлося про те, що Меркель поклала часткову відповідальність за вторгнення в Україну на Польщу та країни Балтії. Політики з цих країн виступили з критикою.



