Колишнього президента Південної Кореї засудили ще до 30 років за ґратами

Суд у Сеулі засудив 65-річного колишнього президента Південної Кореї Юн Сок Йоля до 30 років позбавлення волі, повідомляє Yonhap. Суд визнав його винним у спробі спровокувати конфлікт із КНДР для обґрунтування запровадження воєнного стану в грудні 2024 року.

За версією слідства, він санкціонував операцію із запуску дронів на територію Північної Кореї в жовтні 2024 року, розраховуючи викликати загострення ситуації.

У цій же справі колишній міністр оборони Кім Йон Хйон отримав 30 років позбавлення волі, а колишній очільник військової контррозвідки Йо Ін Хюн – 15 років.

Раніше суд засудив Юн Сок Йоля до довічного ув'язнення у справі про організацію заколоту та перевищення посадових повноважень у зв'язку з його невдалою спробою ввести воєнний стан у 2024 році. Спеціальний прокурор вимагав засудити його до страти, на яу в Південній Кореї з 1997 року діє мораторій.

Юн Сок Йоль заперечує звинувачення. Він стверджує, що як президент мав право оголосити воєнний стан і що його крок був спрямований на те, щоб привернути увагу до перешкоджання роботі уряду з боку опозиційних партій.

3 грудня 2024 року Юн Сок Йоль після тривалого конфлікту з парламентською опозицією оголосив про запровадження воєнного стану – «заради боротьби із внутрішніми прихильниками КНДР». Указ, що діяв шість годин, забороняв роботу партій, протести, страйки, запроваджував цензуру і військово-польові трибунали з правом на ухвалення смертного вироку. Це викликало масштабні протести як на вулицях Сеула, так і в парламенті. Пізніше депутати звинуватили Юна в спробі заколоту та піддали процедурі імпічменту.

У січні 2026 року Юна засудили до п'яти років позбавлення волі у справі про перешкоджання правосуддю. Його визнали винним у тому, що він не дозволив затримати себе в січні 2025 року, склав і після рішення парламенту знищив переглянутий указ про запровадження воєнного стану, а також наказав видалити записи з телефонів, які використовували військові.

Загалом проти колишнього президента було порушено вісім кримінальних справ, пов'язаних зі спробою запровадити воєнний стан, імовірною корупцією його дружини та загибеллю морського піхотинця у 2023 році.