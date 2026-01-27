Президент призначив посла в Грузії, якого Україна не мала з 2022 року

Президент Володимир Зеленський призначив нового посла в Грузії, йдеться в його указі від 26 січня.

«Призначити Бродовича Михайла Франковича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Грузії», – йдеться в документі.

Михайло Бродович з 2015-го по 2022 рік був послом України в Словенії.

Відносини Києва та Тбілісі погіршилися в зв’язку з позицією «Грузинської мрії» після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У березні 2022 року Володимир Зеленський відкликав із Грузії посла Ігоря Долгова, а у червні звільнив його. У вересні 2024 року Україна відкликала тимчасового повіреного у справах України в Грузії Михайла Харишина, у МЗС пояснили це «комплексом причин».

Посол Грузії в Україні Георгій Закарашвілі залишив Київ у 2023 році. Тоді Володимир Зеленський заявив, що Росія вбиває громадянина України Михайла Саакашвілі руками грузинської влади. Він запропонував послу Грузії повернутися до Тбілісі для консультацій.



