Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

Прокуратура Грузії: експрем’єра Гарібашвілі ув’язнили на 5 років за процесуальною угодою

Із зали Тбіліського міського суду Іраклія Гарібашвілі перевели до пенітенціарної установи
Із зали Тбіліського міського суду Іраклія Гарібашвілі перевели до пенітенціарної установи

Прокуратура Грузії повідомила про укладання процесуальної угоди з обвинуваченим колишнім прем’єром Іраклієм Гарібашвілі, передає проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

За заявою відомства, політику призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на п’ять років. Із зали Тбіліського міського суду його перевели до пенітенціарної установи.

Крім того, Гарібашвілі, якого звинувачували в легалізації доходів в особливо великому розмірі, як додаткове покарання має сплатити штраф у розмірі 1 мільйона ларі (близько 370 тисяч доларів). На користь держави також буде конфісковано грошову суму, «отриману внаслідок злочинної діяльності та вилучену під час обшуку його житлового будинку».

Читайте також: Грузія: прокуратура відкрила кримінальні справи щодо експрем’єра Ґахарії

«Іраклій Гарібашвілі визнає скоєний злочин та погоджується з умовами процесуальної угоди. Клопотання прокуратури щодо процесуальної угоди суд вже задовольнив», – заявляє відомство.

Без укладання процесуальної угоди Гарібашвілі загрожував би тюремний термін від 9 до 12 років.

Генеральний прокурор Грузії Георгій Ґваракідзе раніше заявив, що, перебуваючи на державній посаді, Гарібашвілі нібито «таємно та завуальовано здійснював різну підприємницьку діяльність», отримуючи доходи нелегального походження в особливо великому розмірі, а також вказував недостовірні дані у деклараціях про майновий стан.


В результаті обшуку, проведеного 17 жовтня 2025 року, у квартирі Гарібашвілі виявили та вилучили 6,5 мільйона доларів США.

24 жовтня суд обрав щодо Гарібашвілі запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1 мільйона ларі, яка була забезпечена нерухомістю. Крім того, йому було заборонено виїзд із країни.

Іраклій Гарібашвілі двічі очолював кабінет міністрів Грузії та був одним із найближчих соратників мільярдера Бідзини Іванішвілі. У квітні 2024 року він оголосив про повний вихід з політики, пояснивши рішення бажанням більше часу приділяти сім’ї.


Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG