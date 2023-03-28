Президент Радіо Свобода відвідав Україну та Молдову

Президент і генеральний директор Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) Джеймі Флай відвідав Молдову та Україну для зустрічей із високопосадовцями, представниками громадянського суспільства та журналістами компанії. Його поїздка підтвердила прагнення Радіо Свобода протидіяти злоякісному впливу Росії та підтримувати свободу медіа в обох країнах.

«Я захоплююся професіоналізмом та стійкістю, які демонструють наші неймовірні журналісти, щодня повідомляючи про боротьбу України за захист своєї свободи. Радіо Свобода/Радіо Свобода прагне продовжувати розширювати наші репортажі про цю війну, оскільки ми розширюємо нашу аудиторію в Росії, Україні та в усьому регіоні», – сказав Флай.

Флай відвідав Україну в той час, коли українська служба Радіо Свобода запустила нову годинну ранкову програму «Свобода.Ранок» на YouTube із нового офісу у Львові. Програма підсумовує останні новини з передової за ніч, водночас даючи українській аудиторії надію на початку дня. Радіо Свобода також запустило новий репортажний проєкт «Ти як?» щоб висвітлити історії приблизно 13 мільйонів людей, які стали вимушеними переселенцями через російську агресію.

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Під час візиту до Одеси, Києва та Львова Флай зустрівся з високопоставленими урядовцями, включаючи віцепрем’єр-міністра України з питань інновацій, освіти, науки та технологій та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, заступницю міністра закордонних справ Еміне Джеппар, радницю голови Офісу президента Дар’ю Зарівну, мера Києва Віталія Кличка, мера Львова Андрія Садового та депутатів парламенту.

Флай також зустрівся з представниками інших медіа та громадянського суспільства. Під час усіх дискусій він наголошував на важливості репортажів Радіо Свобода із передової, розслідувань та постійної ролі в створенні демократичної культури з активною вільною пресою. Флай також виступив за звільнення ув’язненого журналіста Владислава Єсипенка та подякував чиновникам за їхні постійні зусилля для його звільнення.

Оскільки погрози Кремля щодо інших країн регіону посилюються, Флай також відвідав столицю Молдови Кишинів. Під час зустрічей із президенткою Майєю Санду, прем’єр-міністром Доріном Речаном і міністром закордонних справ Ніку Попеску Флай підтвердив зобов’язання Радіо Свобода через свою молдовську службу та російськомовні служби створювати контент, актуальний для всіх молдован, у тому числі тих, хто підпадає під вплив кремлівської пропаганди.

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Від початку повномасштабної війни в Росії понад рік тому журналісти Радіо Свобода надавали глядачам відзначені нагородами репортажі з передової про людські жертви та реакцію України на агресію. Журналісти Української служби РС розкрили масові поховання в Маріуполі, задокументували пошуки російських моряків, загиблих під час затоплення крейсера «Москва», і розповіли про «фільтрацію» та життя в окупації. Це ретельне висвітлення призвело до історичного зростання трафіку серед аудиторії в Росії.

28 квітня 2022 року журналістка Радіо Свобода Віра Гирич загинула в Києві після російського ракетного удару по житловому будинку, де вона проживала. Перед повномасштабним вторгненням дописувача Радіо Свобода Владислава Єсипенка в окупованому Росією Криму несправедливо засудили до шести років ув’язнення (згодом його скоротили до п’яти років) за звинуваченнями в шахрайстві. Флай і представники міжнародної спільноти закликали до негайного звільнення Єсипенка.

Молдовська служба RFE/RL, відома місцевим як Radio Europa Libera, охоплює румунську та російськомовну аудиторію об’єктивними репортажами в країні, де широко поширена дезінформація. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Radio Europa Libera оприлюднило новини про вибух мосту на кордоні з Молдовою, а згодом і про випадкові падіння російських ракет у цій країні.

Служба також була одним із перших місцевих ЗМІ, яке повідомило про біженців з України, і висвітлює тривалі економічні труднощі Молдови внаслідок російської війни. Аудиторія Молдови також дивиться російськомовні репортажі російської служби Радіо Свобода та цілодобового телебачення та цифрової платформи «Настоящее время».