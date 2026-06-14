Президент Румунії обрав нового кандидата на посаду прем’єр-міністра

Президент Румунії Нікушор Дан доручив створити уряд колишньому міністру розвитку Адріану Веште – про це він заявив14 червня.

Дан повідомив, що попередній кандидат на посаду голови уряду Євген Томак відмовився від посади, відтак вибір зупинився на Веште:

«Це людина, яка пройшла всі адміністративні етапи – він був успішним мером, успішним головою окружної ради, успішним міністром і залучав європейське фінансування, займаючись розвитком, наприклад, аеропорту Брашов, який був успішним».

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Дан назвав представника Національної ліберальної партії «прозахідною людиною» й прихильником діалогу.

Згідно з поширеною в медіа заявою Веште, він хоче сформути «політичний уряд, який проведе реальні реформи та збереже Румунію на прозахідному шляху».

У травні 2026 року опозиція в румунському паламенті винесла вотум недовіри прозахідному консервативному уряду прем’єр-міністра Іліє Боложана, відкинувши таким чином його політику жорсткої економії і плани щодо продажу державних активів.

Боложан очолив уряд Румунії у червні 2025 року. Його пріоритетною метою називалося оздоровлення державних фінансів. За рахунок підвищення податків і скасування субсидій йому вдалося скоротити дефіцит бюджету з 9,3% ВВП у 2024 році до 7,9% – у 2025-му. Однак у квітні Соціал-демократична партія країни (PSD) відкликала свою підтримку уряду через заходи жорсткої економії.