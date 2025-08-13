Президент Румунії анонсував свій візит до Києва восени

Президент Румунії Нікушор Дан анонсував свій візит до Києва восени на запрошення українського колеги Володимира Зеленського.

«Угода (мирна) має бути справедливою, довготривалою та сталою. Мир має бути досягнутий з Україною за столом переговорів. Румунія підтримує суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України.Безпека України тісно пов’язана з безпекою Чорного моря та безпекою Європи», – написав він у соцмережі Х після розмови з Зеленським.



Він додав, що Румунія продовжуватиме підтримувати Україну в усіх зусиллях щодо досягнення справедливого миру.



Зеленський, у свою чергу, повідомив, що під час розмови узгодили наступні спільні кроки в дипломатії, зазначивши, що зараз «усе вирішує рішучість президента Трампа та єдність Європи».





Нікушор Дан розпочав свій термін на посаді президента Румунії 26 травня після того, як переміг на повторних виборах президента.

Новий президент Румунії вже відвідував Україну у червні, взявши участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа в Одесі.