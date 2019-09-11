У центральному офісі «Приватбанку» в Дніпрі відбуваються обшуки

У центральному офісі «Приватбанку» в Дніпрі 11 вересня відбуваються слідчі дії. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердила речниця обласної поліції Ганна Старчевська.

За її даними, обшуки проводить Соборне відділення поліції міста.

Провадження порушене за частиною 1 статті 264 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем). «Співробітники банку сприяють роботі правоохоронців», – сказала Старчевська.

У коментарі Радіо Свобода речник «Приватбанку» Олег Серга підтвердив інформацію про вилучення документів.

«Правоохоронці діяли за підтримки невідомих осіб і спецпризначенців. Вони прибули для вилучення низки документів, пов’язаних із договірними зобов’язаннями з нашими партнерами, компаніями за рішенням Жовтневого райсуду Дніпра. Це все тривало годину-півтори. На наш погляд, невиправдана кількість осіб, які супроводжували правоохоронців, була дивною і в якийсь момент заважало роботі. Другий дивний момент – те, що співробітників місцевої поліції чомусь зацікавили договори з низкою юридичних компаній, які допомагають банку в міжнародних процесах», – сказав Олег Серга.

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Бізнесмен Ігор Коломойський оскаржує націоналізацію «Приватбанку». 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною передачу цього банку державі.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень. Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Колишній акціонер «Приватбанку» Ігор Коломойський назвав «маячнею»опубліковані Національним банком України дані.