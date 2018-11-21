Екс-очільник ДФС Продан заявляє, що повертається в Київ і піде у САП

Колишній виконувач обов’язків голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан, підозрюваний у незаконному збагаченні, заявляє, що наступного тижня повертається в Київ після лікування за кордоном і готовий прийти до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«Сьогодні адвокати надали представникам САП інформацію з цього приводу. Сподіваюсь, що з мого повернення не влаштують шоу. В той же день я готовий з’явитись у САП. Я повертаюсь, щоб довести свою правоту», – написав Продан 21 листопада на своїй сторінці у Facebook.

Раніше Продан заявляв, що виїхав з України на лікування до Німеччини 5 листопада.

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16 листопада Спеціалізована антикорупційна прокуратура заочно оголосила йому про підозру в незаконному збагаченні. Як стверджували в антикорупційному органі, Продан не з’явився на виклики для проведення слідчих і процесуальних дій, а також не надав підтвердження, що дійсно перебуває за кордоном з поважних причин.

Продана підозрюють у тому, що за час виконання обов’язків голови ДФС він заволодів сумою 89 мільйонів гривень і придбав на них дві квартири, два будинки в Туреччині і три автомобілі.

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