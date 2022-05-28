Загиблий і шість поранених: прокуратура Херсонщини повідомляє про обстріл військами РФ Чорнобаївки

Російська армія 27 травня здійснила ракетний обстріл села Чорнобаївки, в результаті чого один чоловік загинув і шестеро осіб були поранені. Про це повідомляє 28 травня Херсонська обласна прокуратура.

«За даними слідства, 27 травня 2022 року окупаційні війська РФ вчергове здійснили ракетний обстріл території Чорнобаївської сільської громади. Внаслідок влучання ворожого снаряда у приватний будинок під завалами батьківської хати загинув 33-річний чоловік. Поранення різного ступеню тяжкості отримали шість цивільних осіб. Інформація щодо масштабів руйнувань цивільної інфраструктури уточнюється», – йдеться в повідомленні.

У відомстві зауважили: за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

«Вказані дії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, які прямо забороняють напади на цивільне населення та цивільні об’єкти», – наголосили в прокуратурі Херсонщини.

Оперативне командування «Південь» повідомляло про удар по Чорнобаївці армією РФ 19 травня, про жертв тоді не інформували.

20 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що у Чорнобаївці (на окупованій частині Херсонщини) російська армія вкотре здійснила переміщення близько 130 одиниць військової техніки.

Чорнобаївка – село неподалік від Херсону за третій місяць війни стало «легендарним» через втрати, які там несуть російські окупанти. У селі розташований аеродром, окупований російськими військами, а поруч – аеропорт «Херсон». За час війни РФ проти України ЗСУ вдалося 20 разів завдати ударів по цьому плацдарму, знищуючи там гелікоптери та іншу російську військову техніку, вказала українська влада.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 4031 і поранення 4735 цивільних (серед яких є і діти) через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 26 травня, повідомили в УВКПЛ ООН.

В організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією. Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 8766 втрат серед цивільних – загибель 4031 і поранення 4735 людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 26 травня, повідомили в УВКПЛ ООН.

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