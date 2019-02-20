Львівська прокуратура: розслідування справи про «ніч гніву» 2014 року триває

Львівська обласна прокуратура повідомляє, що продовжує розслідувати справу про так звану «ніч гніву» у Львові 2014 року, коли в ніч з 18 на 19 лютого з райвідділів поліції були викрадені близько 1225 одиниць зброї, переважно пістолети «Макарова» і автомати «Калашникова», і майже 60 тисяч боєприпасів.

Одразу ж у 2014 році вдалося знайти і повернути 357 одиниць зброї і 22 844 боєприпасів.

«Більшість повернули завдяки анонімним дзвінкам, коли інформували, де бачили зброю, знаходили на смітниках, підкидали, добровільно приносили. Це важка і неординарна справа, і проводяться оперативно-розшукові заходи щодо осіб, які не тільки причетні до викрадення зброї, але й кримінальних матеріалів. Частину справ відновили, а частина не підлягає відновленню. Також на даний момент проводимо допити осіб, які могли бути очевидцями або свідками подій», – повідомила 20 лютого Катерина Бучинська, заступниця начальника відділу підтримання державного обвинувачення у судах Львівської обласної прокуратури.

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Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, на даний час до судів направлено п’ять обвинувальних актів про притягнення винних осіб, які незаконно володіли зброєю. Двоє осіб вже засуджені до чотирьох років позбавленні волі.

«Загалом в Україні порушено 5 кримінальних проваджень, в яких встановлено осіб, які мали зброю, викрадену у Львові. Шлях транспортування зброї виявити нереально», – сказала представниця прокуратури.

Слідство розглядає кілька версій так званої «ночі гніву» у Львові: хуліганські мотиви, мотиви уникнення від кримінальної відповідальності (як наслідок зникли кримінальні провадження), заволодіння зброєю і боєприпасами зі власною метою, зумисна провокація з метою дестабілізації ситуації у місті.

П’ять років тому в ніч з 18 на 19 лютого невідомі особи захопили всі райвідділи поліції Львова, будівлі прокуратури, податкової, Франківського суду, розбій був у приміщенні СБУ, була підпалена військова частина Національної гвардії. У ніч сталося дев’ять пожеж, знищене майно і численні кримінальні справи.

Досі не з’ясовано, хто саме наказав захоплювати будівлі, з якою метою, не названі і не покарані винні.