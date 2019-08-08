Прокуратура передала до суду обвинувачення щодо підозрюваного в пораненні журналіста «Настоящего времени»

Київська місцева прокуратура №5 передала до суду обвинувальний акт щодо 45-річного киянина, який вчинив стрілянину та поранив журналіста телеканалу «Настоящее время» (спільного проекту Радіо Свобода і Голосу Америки) Володимира Рунця.

«За результатами слідства обвинувальний акт за ч.1 ст.122 КК (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), ч.1 ст.129 КК (погроза вбивством) та ч.4 ст.296 КК України (хуліганство) направлено до Оболонського районного суду для розгляду по суті. Чоловіку загрожує покарання до 7 років позбавлення волі», – ідеться в повідомленні прокуратури.

У повідомленні йдеться про колишнього добровольця Володимира Регешу (позивний «Санта»). Увечері 5 травня він відкрив стрілянину в одному зі столичних пабів на Оболоні і поранив Рунця. Унаслідок інциденту в журналіста діагностували відкритий другого ступеню уламковий вогнепальний перелом кістки правої стопи.

Напад на журналіста не пов’язаний із його професійною діяльністю. Після конфлікту через гроші зі своєю колишньою дівчиною, знайомою журналіста, 45-річний чоловік приїхав до кафе, де вона перебувала разом з Рунцем та іншими знайомими, і став стріляти з гвинтівки в відвідувачів. Журналіст спробував умовити його прибрати зброю, але був сам поранений у стопу.

Володимир Рунець – київський журналіст, який має досвід роботи в зоні військового конфлікту на сході України, співпрацює з телеканалом «Настоящее время» з 2017 року.