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12 Вересень 2019, Київ 21:04
Новини | Міжнародні

Нові переговори про призначення першого прокурора ЄС мають початися наступного тижня

Серед претендентів на посаду прокурора ЄС – Лаура Кевеші

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Нові переговори між Європейським парламентом та Радою Європи про призначення першого керівника прокуратури Європейського союзу мають початися наступного тижня. Найбільш імовірно – 17 вересня.

Перші переговори відбувалися в лютому, проте зупинилися через те, що уряди країн Європейського союзу та Європейський парламент підтримували різних кандидатів.

Уряди ЄС виступили за призначення головою прокуратури ЄС француза Жана-Франсуа Бонерта. Європарламентарі підтримували кандидатуру румунки Лаури Кевеші.

Застій у переговорах продовжився влітку після виборів до Європейського парламенту в травні.

За даними ЗМІ, Франція відкликала кандидатуру Бонерта на користь Кевеші. Втім, офіційно Париж не змінив свою позицію. Бонерт стверджував, що й досі претендує на посаду прокурора ЄС. У той же час у пресі з’явилася інформація, що він – кандидат на посаду керівника французької прокуратури у справах про фінансові злочини.

/**/ /**/ /**/ Лаура Кодруца Кевеші в Бухаресті після допиту, який їй влаштували 15 лютого 2019 року – якраз у призначений день співбесіди у Брюсселі на посаду європрокурора
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Джерело в Раді Європи розповіло Радіо Свобода, що Бонерт наразі залишається тим кандидатом, якого підтримують представники Ради Європи.

Кевеші має хорошу репутацію в Європейському союзі через її роботу в румунському Національному антикорупційному управлінні. Її звільнили з посади голови управління у 2018 році. Критики цього рішення стверджували, що румунська влада таким чином намагається запобігти кримінальному переслідуванню високопосадовців.

/**/ /**/ /**/ Главу Національного антикорупційного управління (DNA) Лауру Ковеші звільнили указом президента Румунії
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