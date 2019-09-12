Нові переговори про призначення першого прокурора ЄС мають початися наступного тижня

Нові переговори між Європейським парламентом та Радою Європи про призначення першого керівника прокуратури Європейського союзу мають початися наступного тижня. Найбільш імовірно – 17 вересня.

Перші переговори відбувалися в лютому, проте зупинилися через те, що уряди країн Європейського союзу та Європейський парламент підтримували різних кандидатів.

Уряди ЄС виступили за призначення головою прокуратури ЄС француза Жана-Франсуа Бонерта. Європарламентарі підтримували кандидатуру румунки Лаури Кевеші.

Застій у переговорах продовжився влітку після виборів до Європейського парламенту в травні.

За даними ЗМІ, Франція відкликала кандидатуру Бонерта на користь Кевеші. Втім, офіційно Париж не змінив свою позицію. Бонерт стверджував, що й досі претендує на посаду прокурора ЄС. У той же час у пресі з’явилася інформація, що він – кандидат на посаду керівника французької прокуратури у справах про фінансові злочини.

Джерело в Раді Європи розповіло Радіо Свобода, що Бонерт наразі залишається тим кандидатом, якого підтримують представники Ради Європи.

Кевеші має хорошу репутацію в Європейському союзі через її роботу в румунському Національному антикорупційному управлінні. Її звільнили з посади голови управління у 2018 році. Критики цього рішення стверджували, що румунська влада таким чином намагається запобігти кримінальному переслідуванню високопосадовців.