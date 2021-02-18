Правоохоронці відкрили провадження за фактом зникнення чоловіка, вбитого ФСБ на кордоні з Росією – прокуратура

Головне управління поліції Сумської області відкрило кримінальне провадження за фактом зникнення безвісти українця Євгена Голубєва, якого вбили у грудні 2020 року на кордоні з Росією. Про це повідомили у Сумській місцевій прокуратурі у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Слідчий відділ сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом безвісно зникнення Голубєва Євгена», – мовиться в повідомленні.

В прокуратурі також додали, що досудове розслідування у межах провадження триває.

Як повідомляло Радіо Свобода, Державна прикордонна служба України не може підтвердити особу та повідомити обставини смерті громадянина України Євгена Голубєва у грудні 2020 року на кордоні з Росією.

Міністерство закордонних справ України не має офіційної інформації щодо загибелі українця Євгена Голубєва у грудні 2020 року на кордоні з Росією.

«Незважаючи на неодноразові звернення Посольства України в Російській Федерації до Міністерства закордонних справ та правоохоронних органів РФ, станом на 15 лютого 2021 року російська сторона офіційно не підтвердила факт загибелі Євгена Голубєва на території Росії… Офіційна інформація щодо обставин загибелі Євгена Голубєва у МЗС України наразі відсутня», – розповіли в МЗС.

У міністерстві додали, що за даними МЗС Росії, Голубєв залишив територію Росії 30 березня 2019 року.

На території Росії в ніч на 4 грудня 2020 року загинув громадянин України, житель Сумської області Голубєв Євген Володимирович (1 березня 1993 року народження).

Раніше 4 грудня 2020-го Федеральна служба безпеки Росії повідомила, що на кордоні Росії та України сталася стрілянина. За версією відомства, троє невідомих осіб зі зброєю нібито намагалися прорватися до Росії з території України.

«На ділянці прикордонного управління ФСБ Росії по Бєлгородській та Воронезькій областях 4 грудня 2002-го прикордонний наряд запобіг спробі порушення кордону з України до РФ трьома озброєними невідомими», – йдеться в повідомленні ФСБ.

У ФСБ заявили, що в результаті перестрілки з прикордонниками одна озброєна особа була вбита, двоє зникли «на території України».

В Державній прикордонній службі України за підсумками зустрічі 4 грудня 2020-го з представниками Прикордонної служби ФСБ РФ повідомили, що російська сторона не надала підтверджень порушення свого кордону з українського боку.