Суд заарештував підозрюваного в провокаціях біля пам’ятників полякам та угорцям – Офіс генпрокурора

Суд заарештував без права застави підозрюваного у вчиненні резонансних злочинів і координації політичних провокацій в Україні, інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, особа підозрюється в оскверненні могильного комплексу «Цадика Нахмана» в Умані у 2016 році (там була підірвана ручна граната), підриві гранати на території Черкаського відділку поліції у 2017 році та підриві пам’ятника угорцям на Веревецькому перевалі на межі Львівської і Закарпатської областей у 2017 році.

Затриманій особі також інкримінують розпалювання національної ворожнечі і ненависті (псування пам’ятників полякам у Гуті Пеняцькій у Бродівському районі Львівської області і на території заповідника «Биківнянські могили», осквернення синагоги «Цорі Гільод» у Львові у 2017 році), закінчений замах на вбивство, вчинений способом небезпечним для життя багатьох осіб із застосуванням невідомого вибухового пристрою у під час святкування Дня Незалежності у 2017 році.

Окрім того, затриманого чоловіка підозрюють у вчиненні хуліганських дій біля посольств США і Литви та у вандалізмі (розфарбовування пам’ятника воїнам АТО, застосування вибухового пристрою біля пам’ятника бійцям АТО у 2017 році, підриві ручної гранати біля приміщення політичної партії «Національний корпус» у 2017 році).

Прокуратура не уточнила, коли і де затримали підозрюваного і який суд обирав запобіжний захід.

На початку жовтня 2017 року за звинуваченням у низці цих злочинів були затримані Сергій Бахчеван і Дмитро Чорнодубравський. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що, за версією слідства, протягом 2016–2017 років ці особи скоїли дев’ять злочинів, метою яких було втягнути Україну в міжнародні конфлікти.

Аваков заявляв, що затримані, за версією слідства, входять до складу організованого злочинного угруповання «Торпеди».

Поліція направила в суд обвинувальний акт, у якому Чорнодубравському і Бахчевану інкримінують 27 злочинів, зокрема, підготовку до шести терактів, замах на вбивство, розпалювання національної і релігійної ворожнечі. Обидва своєї провини не визнають.