У Придністров’ї 28 лютого пройде з’їзд на тлі побоювань, що там проситимуть про приєднання до РФ

Фактичне керівництво Придністров’я 28 лютого проводить з’їзд на тлі припущень, що цей підтримуваний Москвою сепаратистський регіон Молдови може офіційно попросити приєднатися до Росії.

Так званий Конгрес місцевих депутатів усіх рівнів був скликаний керівником Придністров’я Вадимом Красносельським для обговорення «тиску», який нібито чинить на регіон прозахідний уряд Молдови.

Офіційного порядку денного не публікували, але місцевий опозиційний політик Генадій Чорба заявив у соціальних мережах, що «швидше за все» зібрання проситиме приєднатися до Росії, і президент Володимир Путін схвалить це прохання 29 лютого під час свого щорічного звернення до російських законодавців.

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Цього місяця американський Інститут вивчення війни припустив, що Кремль здійснює інформаційні операції проти Молдови на кшталт тих, які використовував перед вторгненням в Україну в 2014 і 2022 роках. На думку дослідників, Росія може намагатися встановити умови для виправдання можливої майбутньої ескалації проти Молдови, ймовірно, намагаючись запобігти інтеграції Молдови в ЄС.

У лютому минулого року президентка Молдови Мая Санду заявила про російський план дестабілізації країни. За словами Санду, Москва хоче привести до влади у Кишиневі своїх ставлеників. Про наміри російської сторони молдовським структурам повідомили колеги з українських спецслужб, сказала президентка. На думку Санду, цілі Росії – зупинити євроінтеграцію країни і використати Молдову у війні проти України.

Російське МЗС у відповідь заявляло, що твердження Санду є необґрунтованими. Російське відомство одночасно звинуватило Україну в нагнітанні напруженості й спробах втягнути Кишинів «у жорстку конфронтацію з Росією».

Придністров’я – підтримуваний Росією сепаратистський регіон Молдови, який фактично не підконтрольний Кишиневу з 1992 року. Росія вже понад 20 років тримає в Придністров’ї близько 1700 військових.

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