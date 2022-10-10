ОВА: на Київщині були «прильоти» в трьох районах, є постраждалі

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив про «прильоти» в трьох районах області.



«Удари здійснені по критичній та цивільній інфраструктурі. Є постраждалі – люди перебувають під завалами. На місцях працюють рятувальники та необхідні служби, щоб якнайшвидше врятувати людей», – написав він телеграмі.



Він додав, що в працює ППО, кількість збитих ракет уточнюється.

Вранці Росія почала масовану атаку на Україну. В Офісі президента повідомили про удари в багатьох містах України. Відомо про вибухи в Києві, Харкові, Львові та області, Житомирі, на Київщині.

За даними головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, Росія атакувала Україну 75 ракетам, 41 з них знищили ППО. У ДСНС повідомили про загибель восьми людей, травмування 36. Ці цифри не є остаточними.

Близько 8 ранку по всій Україні було оголошено повітряну тривогу, вона триває досі.

Нинішні атаки в Москві не коментували, але раніше РФ, попри свідчення і докази, заперечувала атаки по цивільних в Україні.