Пристайко прилетів до Берліна на переговори щодо зустрічі у «нормандському форматі»

Новий міністр закордонних справ Вадим Пристайко прибув до Берліна для порведення переговорів щодо майбутньої зустрічі на найвищому рівні в «нормандському форматі», повідомляє МЗС на своїй фейсбук-сторінці.

За цими даними, першу зустріч із запланованих Пристайко провів із міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом. Про деталі зустрічі не повідомляється.

Як раніше повідомлялося, 2 вересня в Берліні зберуться дипломати України, Франції, Німеччини та Росії обговорять підготовку зустрічі «нормандської четвірки». Окрім Пристайка, від України туди мав поїхати помічник президента України Андрій Єрмак.

Кремль анонсував, що від Росії на зустріч поїде помічник президента Владислав Сурков.

Останніми тижнями точаться розмови про те, що після тривалої перерви може вже ближчим часом відбутися новий саміт у «нормандському» форматі, з участю керівників України, Франції, Німеччини і Росії. Із закликами провести такий саміт виступає президент України Володимир Зеленський. Він також пропонував розширити коло учасників за рахунок керівників Великої Британії і США, але ця пропозиція наразі не знайшла підтримки.

26 серпня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що наступні переговори у «нормандському форматі» відбудуться у вересні, однак дати не назвав.

Президент Росії Володимир Путін, зі свого боку, вже заявляв, що може зустрітися з українським керівником тільки за умови, зокрема, прямих переговорів Києва з ватажками підтримуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР», що визнані в Україні терористичними. Дотепер офіційний Київ відкидає таку можливість.