«ПриватБанк» вибачився перед ветераном, якому не видали банківську картку через ампутації

«ПриватБанк» вибачився перед ветераном Русланом Книшу, який втратив всі кінцівки на війні і якому не видали банківську картку через ампутації.



«Приватбанк» приносить щирі вибачення за ситуацію, яка склалася. Вона є неприпустимою і суперечить базовим принципам відповідальності, людяності та поваги, які мають бути безумовними у ставленні до військових і ветеранів – незалежно від формальних норм чи процедур», – йдеться у заяві фінустанови.

Повідомляється, що 18 грудня голова НБУ Андрій Пишний та член правління банку з роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко особисто відвідали ветерана в лікарні, йому передали банківські картки.

«Приватбанк» також заявив про зобов’язання повністю покрити витрати, пов’язані з лікуванням і протезуванням ветерана, та надати необхідну підтримку.

Фінустанова анонсувала перегляд і зміну процедур обслуговування, створення окремої гарячої лінії для оперативного опрацювання звернень і скарг від ветеранів, людей з інвалідністю. Також анонсується, що працівники банку пройдуть додаткове навчання, аби подібні ситуації не повторювалися.

Голова Нацбанку Андрій Пишний повідомив, що «особисто вибачився від усіх нас» перед Русланом Книшу.

«Жоден регламент не існує сам по собі, за ним має стояти людина, яка розуміє, для чого вона тут та з ким взаємодіє, і чому ветерани – це цінність, а людяність – база…Для мене ця ситуація має особистий вимір. А значить, і зобов’язання, яке я даю, дивлячись в очі Руслану, не лише посадове і буде дотримано», – написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

17 грудня про інцидент повідомила керівниця патронатної служби «Янголи», яка опікується військовими, Олена Толкачова. Вона розповіла, що 20-річний ветеран, який втратив всі кінцівки на війні, не зміг оформити карту для державних виплат, оскільки не міг пройти фотоідентифікацію.



«Медичний куратор нашої служби привезла його у ПриватБанк відновити картку – на неї мають надійти державні виплати. Телефон із картками був втрачений у бою. Менеджер у відділенні на проспекті Берестейському, 27-А дістає готову картку і каже: візьміть її в руки і потримайте біля обличчя для фото. У людини немає рук. Немає рук – немає картки. Тримати картку іншій людині «не можна»… Людина, яка втратила на війні руки й ноги, не може отримати свої гроші, бо не має рук», – написала вона у фейсбуці.

За словами Толкачової, єдина «альтернатива» від банку – оформити довіреність і видати картку на ім’я медичного куратора. Людина, яка втратила на війні руки й ноги, не може отримати свої гроші, бо не має рук.



