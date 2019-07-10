Призначення Кучми, Богдана, Данилюка та Баканова підтримують понад 30% українців – опитування

Зроблені президентом України Володимиром Зеленським призначення Леоніда Кучми, Андрія Богдана, Олександра Данилюка та Івана Баканова підтримують понад 30% українців, свідчать дані опитування американського Центру дослідження Міжнародного республіканського інституту (IRI).

Призначення другого президента України Леоніда Кучми керівником української делегації в Тристоронній контактній групі в Мінську «твердо підтримують» 17% українців, «частково підтримують» 27%, «частково не підтримують» 10%, «твердо не підтримують» 23%, інші – або не чули його імені, або не змогли відповісти на питання.

Призначення ексадвоката бізнесмена Ігоря Коломойського Андрія Богдана керівником Офісу президента «твердо» або «частково підтримують» 36% українців, не підтримують 15%, інші – або не чули його імені, або не змогли відповісти на питання.

Призначення ексміністра фінансів Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки та оборони підтримує 32% опитаних, проти виступають 18%.

Призначення колишнього керівника «95 кварталу» Івана Баканова на посаду першого заступника голови Служби безпеки України підтримують 32% українців, не підтримують 17%. Наразі він виконує обов’язки голови СБУ.

Відповідно до опитування IRI, діяльність нового президента України Володимира Зеленського «твердо підтримують» 32%, «частково підтримують» – 35%, «частково не підтримують» і «твердо не підтримують» – 8% та 6%. 19% не змогли відповісти на питання.

Опитування проводили з 13 до 23 червня шляхом інтерв’ю вдома у респондентів. Кількість опитаних склала 2 400. Похибка не перевищує 2%. Опитування фінансувалося Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).