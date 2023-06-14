Путін доручив «інтегрувати» безпілотники в повітряний простір Росії

Президент Росії Володимир Путін доручив уряду вжити «вичерпних заходів щодо інтеграції» безпілотників у єдиний повітряний простір Росії, повідомляє сайт Кремля.

Путін також доручив розширити впровадження безпілотників та надання послуг із їхнього застосування в різних секторах економіки.

Російський уряд також має стимулювати використання «вітчизняних цифрових платформ та рішень у галузі підготовки кадрів, проєктування, виробництва, сертифікації, експлуатації безпілотних авіаційних систем та контролю за їх використанням».

13 червня розвідка Великої Британії у своєму щоденному огляді війни в Україні написала, що Росія намагається налагодити виробництво безпілотників-камікадзе. На думку британської розвідки, у цьому Росії можуть допомагати фахівці з Ірану.