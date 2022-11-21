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Путін підписав закон про надання статусу ветеранів добровольцям, які беруть участь у війні в Україні

Президент Росії Володимир Путін, архівне фото

Президент Росії Володимир Путін 21 листопада підписав закон про надання статусу ветеранів добровольцям, які беруть участь у війні в Україні. Ідеться про осіб, які вступили в добровольчі формування, створені за рішенням органів державної влади Росії.

Документ також встановлює статус інваліда бойових дій для добровольців, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва та інших захворювань, отриманих під час участі у війні.

У березні Путін підписав закон, який поширює статус ветеранів та інвалідів бойових дій на російських військових, відправлених в Україну. У липні був підписаний закон про надання статусу ветеранів цивільним особам, залученим до виконання завдань у зоні бойових дій. Цього разу йшлося про цивільний персонал Збройних сил РФ, ремонтні бригади, лікарів та інших фахівців.

У чинному законі цивільні особи можуть отримати такий статус лише за умови, що в період виконання ними завдань вони зазнають поранення або будуть відзначені державними нагородами.

Статус ветерана дає право на щомісячні виплати, податкові пільги, безкоштовний проїзд в електричках, медичне обслуговування та доступ до санаторно-курортних послуг, пільги при сплаті житлово-комунальних послуг та інші заходи соцзахисту.

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