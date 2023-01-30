Путін уперше за майже два роки може виступити зі «щорічним» посланням до Федеральних зборів – ТАСС

Президент Росії Володимир Путін може виступити з посланням до Федеральних зборів (це спільне засідання Державної думи та Ради федерації Росії) 20 або 21 лютого, повідомляють 30 січня державні інформагенції ТАСС та «РИА Новости».

«Послання може відбутися 20 або 21 лютого», – сказав співрозмовник ТАРС. Інше джерело агентства назвало високою ймовірність того, що Путін виступить із посланням у двадцятих числах лютого.

Співрозмовник «РИА Новости» зазначив, що 24 лютого, в річницю російського вторгнення в Україну, послання не відбудеться.

Раніше 30 січня журналістка Фаріда Рустамова повідомила з посиланням на чиновників, які беруть участь у підготовці послання Путіна до Федеральних зборів, що робота над текстом послання відновилася. «Точна дата поки що не відома. Один із наших інформаторів похмуро пожартував, що не здивується, якщо послання відбудеться 24 лютого», – написала журналістка.

Коментуючи цю інформацію, речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що робота над підготовкою послання Путіна парламенту не припинялася. На запитання, чи цей захід може відбутися до 24 лютого, Пєсков відповів: «Щодо термінів виголошення послання своєчасно проінформуємо».

Попереднього разу Володимир Путін виголошував послання до Федеральних зборів ще у квітні 2021 року. У грудні 2022 року стало відомо, що до кінця року послання не відбудеться, його відклали на 2023 рік.

Згідно з Конституцією Росії, президент має виголошувати послання щороку.

Також у грудні 2022 року Кремль не проводив і великої пресконференції Путіна, цей захід відбувався кожного грудня впродовж 10 років.