Путін нагородив слідчого, який веде справу фонду Навального і протестів у Москві

Президент Росії Володимир Путін нагородив медаллю ордена «За заслуги перед Вітчизною» першого ступеня слідчого, який очолює слідчу групу у так званій «московській справі» про протести в Москві 27 липня, а також веде справу Фонду боротьби з корупцією опозиціонера Олексія Навального.

В указі, опублікованому на порталі правової інформації, сказано, що Рустам Габдулін – старший слідчий з особливих справ при голові Слідчого комітету Росії – нагороджений «за заслуги в зміцненні законності, захисті прав і інтересів громадян, багаторічну сумлінну працю».

Рустам Габдулін також очолює групу у справі про пожежу в кемеровському торговому центрі «Зимова вишня», під час якої загинули 60 людей. Раніше він керував слідством у «Болотній справі» – про події на Болотній площі в Москві 6 травня 2012 року, які влада Росії характеризувала як «масові заворушення».

Масову неузгоджену акцію протесту 27 липня цього року теж розслідують як «масові заворушення». При цьому з більшості підозрюваних звинувачення в заворушеннях зняли, а з декількох осіб звинувачення зняли повністю.

За московською справою в цілому засудили сімох людей, більшість – за звинуваченням у насильстві щодо представників влади. Ще кілька людей перебувають у СІЗО або під домашнім арештом.

Фонд боротьби з корупцією опозиціонера Навального російське слідство підозрює в сприянні відмиванню грошей. У багатьох активістів у різних регіонах Росії у цій справі пройшли обшуки. Підозрюваних у ній поки що немає.

Правозахисники і представники опозиції вважають обидві справи політично вмотивованими і репресивними.