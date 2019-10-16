The Insider: у зламаній пошті консультанта адміністрації Путіна виявили «план боротьби з Навальним»

У зламаній пошті одного з консультантів адміністрації президента Росії Володимира Путіна, якого російське видання The Insider називає Костянтином Костіним, був виявлений «план боротьби з Навальним». Цим «планом» передбачені, зокрема, як пише видання, провокації з пожертвами.

Костянтин Костін, що в 2011-2012 роках працював в Управлінні внутрішньої політики адміністрації президента Росії, нині обслуговує це управління вже як «аналітик», йдеться в публікації. Його пошта була недавно зламана і виставлена на аукціон.

Telegram-канал Black Mirror, який повідомив про злом і продажу пошти, надав виданню The Insider кілька листів.

В одному з листів, датованому 11 серпня 2017 року, секретарка Костіна надсилає йому відомості про організацію позову проти опозиційного політика Леоніда Волкова, соратника Навального. Позов був оформлений як заява обуреного доброчинця.

15 жовтня у багатьох російських містах проходили обшуки у прихильників Олексія Навального і в регіональних штабах Фонду боротьби з корупцією. За даними Слідчого комітету Росії, слідчі дії, в ході яких правоохоронці вилучали техніку і банківські карти активістів, проводилися в 30 містах.

Активістів обшукали в рамках «справи про відмивання грошей в ФБК», відкритої в серпні, відразу після масових протестів проти недопуску до виборів у Московську міську думу низки опозиційних кандидатів.

У самому ФБК звинувачення у відмиванні грошей заперечували і пов’язували обшуки з політичними причинами, а саме з розслідуваннями фонду щодо корумпованих чиновників і співробітників силових структур.

Міністерство юстиції Росії цього місяця внесло Фонд боротьби з корупцією Навального до реєстру організацій – «іноземних агентів». Виконувач обов’язків директора департаменту у справах некомерційних організацій Мін’юсту Росії Володимир Титов пізніше заявив, що рішення внести ФБК до цього переліку «ніяк не пов’язане з розслідуванням щодо каналів фінансування фонду», а було ухвалене Головним управлінням Міністерства юстиції по Москві «за підсумками публікацій у ЗМІ».