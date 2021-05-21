Путін заявив, що Росія «виб’є зуби» будь-якому іноземному агресору

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва «виб’є зуби» будь-якій країні, яка спробує «відкусити щось» від Росії. Путін сказав про це 20 травня під час онлайн-зустрічі Національної ради безпеки Росії.

«Хтось навіть публічно наважується говорити, що несправедливо нібито, що Росії належать багатства такого регіону як Сибір. Тільки одній країні. Дивно чути такі речі, особливо публічно, але вони іноді звучать. Всі нас хочуть десь вкусити або щось від нас відкусити. Але вони повинні знати – ті, хто збирається це зробити, що ми зуби виб’ємо всім так, щоб вони не могли кусатися», – сказав він.

Путін назвав «запорукою» цього збройні сили Росії.

Він також заявив, що західні санкції проти Росії продовжують давню історичну тенденцію утримання потужного суперника.

За його словами, «в усі часи відбувається одне й те саме»: як тільки Росія «стає сильнішою, відразу знаходяться приводи для того, щоб обмежити її розвиток».

Західні країни запровадили санкції проти Росії через скарги на її діяльність і поведінку, зокрема втручання у вибори інших держав, анексію українського Криму й поводження з ув’язненим опозиціонером Олексієм Навальним.

Заяви Путіна пролунали на тлі підготовки саміту між ним і президентом США Джо Байденом. Відносини між США і Росією за останній час значно погіршилися.

У грудні 2020 року Путін підписав закон, за яким відчуження території Росії буде прирівнюватися до екстремізму (наприклад, повернення анексованого Криму Україні). Два інших підписаних закони передбачають відповідальність за заклики до відчуження території.