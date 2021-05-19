Москва пропонує США «вибачитися за Хіросіму» у відповідь на заяву Блінкена про Крим

Росія відреагувала на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена, в якій він засуджує порушення Москвою прав людини в окупованому Криму.
«Пане Блінкен, без Вас обійдемося і в радості, і в смутку. Займіться американськими проблемами. Для початку можна відзвітувати про виконане за 19 років військової присутності в Афганістані. Розкажіть про досягнення, крім убитих мирних жителів. Якщо хвилює історія, не пізно вибачитися за Хіросіму», – ідеться в твітер-акаунті МЗС Росії.
Увечері 18 травня, в День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, державний секретар США опублікував повідомлення такого змісту: «Ми засуджуємо порушення (прав людини) Росією у Криму, особливо 18 травня, коли згадують 77-му річницю депортації Сталіним безлічі кримських татар із рідного півострова».
Блінкен також повідомив, що США візьмуть участь у першому саміті «Кримської платформи», запланованому на 23 серпня.
Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джеппар в ефірі Радіо Крим.Реалії розповіла, що за підсумками саміту «Кримської платформи» буде ухвалена відповідна декларація.
Речниця МЗС Росії Марія Захарова відзначала раніше, що російська сторона готова брати участь в ініційованій Україною «Кримській платформі», якщо на цьому майданчику будуть обговорювати проблеми півострова – від водопостачання до транспортного сполучення.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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