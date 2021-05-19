Москва пропонує США «вибачитися за Хіросіму» у відповідь на заяву Блінкена про Крим

Росія відреагувала на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена, в якій він засуджує порушення Москвою прав людини в окупованому Криму.

«Пане Блінкен, без Вас обійдемося і в радості, і в смутку. Займіться американськими проблемами. Для початку можна відзвітувати про виконане за 19 років військової присутності в Афганістані. Розкажіть про досягнення, крім убитих мирних жителів. Якщо хвилює історія, не пізно вибачитися за Хіросіму», – ідеться в твітер-акаунті МЗС Росії.

Увечері 18 травня, в День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, державний секретар США опублікував повідомлення такого змісту: «Ми засуджуємо порушення (прав людини) Росією у Криму, особливо 18 травня, коли згадують 77-му річницю депортації Сталіним безлічі кримських татар із рідного півострова».

Блінкен також повідомив, що США візьмуть участь у першому саміті «Кримської платформи», запланованому на 23 серпня.

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джеппар в ефірі Радіо Крим.Реалії розповіла, що за підсумками саміту «Кримської платформи» буде ухвалена відповідна декларація.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова відзначала раніше, що російська сторона готова брати участь в ініційованій Україною «Кримській платформі», якщо на цьому майданчику будуть обговорювати проблеми півострова – від водопостачання до транспортного сполучення.