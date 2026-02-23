Путін втягує Білорусь у війну, «відчуваю ризик» – Зеленський

Олександр Лукашенко робить «велику помилку», посилюючи військову співпрацю з Москвою, а лідер РФ Володимир Путін «втягує білорусів» у війну, яку Росія веде проти України. Про це в оприлюдненому 23 лютого інтерв’ю білоруському незалежному сайту «Зеркало» заявив президент України Володимир Зеленський.

«Втягує, але це не означає, що білоруські солдати, військові, прикордонники сьогодні прийдуть на нашу територію. Як я вже казав, зараз інша війна – можна втягувати технологічно. Він залучає розміщенням своїх допоміжних технічних сил на вашій території. (І тому) вже не може Лукашенко сказати: «Я не контролював (ракети), це раніше тут стояло, і тому воно полетіло». Але таких дронів, як зараз, не було до початку війни, таких ретрансляторів не існувало, якими вони користуються, жодного «Орешника» фізично на території Білорусі не було. І він не може просто так з’явитися... Знаєте, відчуваю ризик. Відчуваю», – розповів глава української держави.

Раніше в лютому білоруський авторитарний лідер Олександр Лукашенко у відповідь на заяви російської розвідки сказав, що «немає сили, здатної відірвати Білорусь від Росії».

Минулого тижня Служба зовнішньої розвідки Росії опублікувала попередження про нібито плани Заходу щодо Білорусі – мовляв, західні країни шукають у Білорусі нових «ліберальних пасіонаріїв» «для реалізації сценарію «кольорової революції».