Головний рабин Росії обурився статтею помічника Патрушева про Україну і «Хабад»

Головний рабин Росії Берл Лазар виступив із різкою критикою статті про «неоязичницькі культи» в Україні, автором якої є помічник секретаря Ради безпеки Миколи Патрушева Олексій Павлов. Він заявив, що тези, що містяться в ній, є образою «мільйонів віруючих євреїв, у тому числі значної більшості євреїв Росії».

У Федерації єврейських громад Росії вважають, що стаття Павлова «створює причину для ворожнечі», а Російський єврейський конгрес попросив Слідчий комітет та прокуратуру дати оцінку заявам помічника секретаря Ради безпеки Росії.

Стаття Олексія Павлова під заголовком «Що варять у «відьомському казані». В Україні набрали силу неоязичницькі культи» вийшла у виданні «Аргументи і факти» 26 жовтня. У ній йдеться про те, що Україна з 2014 року внаслідок західних «маніпуляцій і політтехнологій» перетворилася на «тоталітарну гіперсекту» з «неоязичницькими культами». Павлов стверджує, що українським суспільством керують «фанатики», адепти релігійних сект, які творили «найбільші звірства на Донбасі та в інших російськомовних регіонах України». Далі генерал-майор ФСБ пише про необхідність «десатанізації» України під час проведення так званої спеціальної військової операції.

У тексті помічник Миколи Патрушева згадує любавицький хасидизм (широко поширений напрямок в іудаїзмі) і до однієї з сект зараховує релігійний рух «Хабад», вказуючи, що до нього нібито належать Ігор Коломойський, Віктор Пінчук та інші українські олігархи. Павлов стверджує, що головним життєвим принципом любавицьких хасидів є перевага його прихильників над усіма націями та народами.

Берл Лазар зазначив у відповідь, що любавицькі хасиди та релігійний рух «Хабад» є не сектою, а легітимною школою юдаїзму. Він зазначив, що сам належить до цього напряму, як і «90% рабинів, які працюють в юдейських громадах Росії». Ідеологія «Хабаду» заснована на повазі до всіх релігій, народів та кожної людини, наголосив рабин.

Міркування Павлова «можна було б назвати вульгарним антисемітським маренням і гидливо пройти повз», заявив Лазар, але посада головного рабина Росії не дозволяє цього зробити. «Такого штибу нові переспіви старих кривавих наклепів від імені співробітника Ради безпеки Росії є величезною небезпекою і тому повинні викликати негайну і однозначну реакцію суспільства і влади країни», – вважає Лазар.

Офіційний представник руху «Хабад» у Росії Борух Горін вважає, що такі висловлювання з боку помічника секретаря Ради безпеки Росії можна оцінювати як офіційну позицію влади.

На думку експертів американського Інституту вивчення війни (ISW), російські офіційні особи все частіше намагаються повʼязати війну в Україні з релігійними концепціями. Про це вказують останні заяви голови Чечні Рамзана Кадирова, який назвав війну в Україні «джигадом».