У Раді зареєстрований законопроєкт про денонсування Харківських угод

У Верховній Раді зареєстрований проєкт закону про денонсування Харківських угод. За даними сайту, документ зареєстрували 12 березня, 16 березня його надали на ознайомлення.

Законопроєкт ініціювали двоє народних депутатів від «Слуги нроду» – Олег Дунда та Олександр Аліксійчук.

«Угоду між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, підписану 21 квітня 2010 року в місті Харкові, та ратифіковану Верховною Радою України 27 квітня 2010 року, денонсувати», – йдеться в документі.

Автори в супровідній записці пояснюють свою пропозицію тим, що Харківські угоди формально обґрунтовані знижкою на природній газ від Росії, але на практиці Україна її не отримала.

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«На практиці жодних знижок надано не було. Навпаки, Російська Федерація спочатку штучно створювала та накопичувала борг України перед нею за поставку природнього газу, а потім в рахунок його погашення, у тому числі шляхом нібито надання знижки, фактично безоплатно розташовувала на території України свій флот. Внаслідок цього вже у 2014 році військовослужбовці Чорноморського флоту РФ у взаємодії з іншими російськими підрозділами здійснили військову окупацію та подальшу анексію Автономної Республіки Крим», – йдетьсяв тексті.

12 березня Служба безпеки України повідомила, що почала досліджувати обставини підписання та ратифікації Харківських угод 2010 року.

У 2010 році Верховна Рада України, у якій домінувала більшість, підконтрольна тодішньому президенту Віктору Януковичу, ратифікувала Харківські угоди, які продовжили російську військову присутність у Криму.

Низка українських і західних експертів відзначали, що це також в подальшому допомогло Росії анексувати український півострів у 2014 році.

В Офісі генпрокурора України заявили, що Януковичу повідомили про підозру в державній зраді через підписання ним Харківських угод із Росією, які, як вважають у відомстві, дозволили збільшити чисельність російських військових на півострові. Захист експрезидента стверджує, що він діяв «у рамках законів і в інтересах України».

11 березня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що Служба безпеки України отримала доручення перевірити обставини, за яких були підписані Харківські угоди 2010 року.