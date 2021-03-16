СБУ заявила про обшуки у Верховній Раді, РНБО, МЗС, уряді у справі щодо Харківських угод

Співробітники Головного слідчого управління Служби безпеки України провели обшуки в адміністративних будівлях органів влади, які були залучені до підготовки та ратифікації так званих Харківських угод, повідомила 16 березня пресслужба СБУ.

За повідомленням, обшуки проводилися, зокрема, у:

Верховній Раді України, зокрема її комітетах;

Головному науково-експертному управлінні ВРУ;

Раді національної безпеки і оборони України;

Міністерстві закордонних справ України;

Кабінеті міністрів України.

«Під час обшуків виявлено документи, які свідчать про те, що тодішнє керівництво держави, до підписання й ухвалення вказаних документів, усвідомлювало їхні наслідки. Зокрема, щодо збільшення кількості особового складу військових формувань і спеціальних служб Російської Федерації, які в подальшому брали участь в анексії Криму та завдання шкоди економічним інтересам», – йдеться в повідомленні.

12 березня Служба безпеки України повідомила, що почала досліджувати обставини підписання та ратифікації Харківських угод 2010 року.

«Головне слідче управління Служби безпеки України розпочало досудове розслідування за фактом вчинення державної зради у період з 2008 по 2010 роки. Кримінальне провадження відкрито щодо службових осіб органів державної влади», – заявили в СБУ.

У 2010 році Верховна Рада України, у якій домінувала більшість, підконтрольна тодішньому президенту Віктору Януковичу, ратифікувала Харківські угоди, які продовжили російську військову присутність у Криму.

Низка українських і західних експертів відзначали, що це також в подальшому допомогло Росії анексувати український півострів у 2014 році.

В Офісі генпрокурора України заявили, що Януковичу повідомили про підозру в державній зраді через підписання ним Харківських угод із Росією, які, як вважають у відомстві, дозволили збільшити чисельність російських військових на півострові.

Захист експрезидента стверджує, що «кожен крок» Віктора Януковича при підписанні цих угод відбувався «в рамках законів і в інтересах України».

11 березня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що Служба безпеки України отримала доручення перевірити обставини, за яких були підписані Харківські угоди 2010 року.