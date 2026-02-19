Рада Євросоюзу затвердила визнання іранського Корпусу вартових терористичною організацією

Рада Європейського Союзу офіційно ухвалила додати Корпус вартових ісламської революції Ірану до переліку терористичних організацій ЄС – про це її пресслужба повідомила 19 лютого.

Рада Євросоюзу зазначає, що після внесення до списку КВІР підпадатиме під обмежувальні заходи у відповідності до режиму контртерористичних санкцій ЄС:

«Це включає заморожування його коштів та інших фінансових активів або економічних ресурсів у державах-членах ЄС, а також заборону операторам ЄС надавати кошти та економічні ресурси цій групі».

Відтак, додає Рада блоку, наразі обмежувальні заходи, передбачені «списком терористів ЄС», поширюються на 13 осіб та 23 групи та організації.

Рішення ухвалили після політичної домовленості, якої досягла Рада з питань закордонних справ 29 січня.

Сполучені Штати, Канада та Австралія вже визнали КВІР (IRGC) терористичною організацією. Це ж рішення ухвалила Україна. У ЄС Німеччина та Нідерланди давно закликали блок наслідувати їхній приклад, аргументуючи це тим, що участь цього формування в репресіях всередині країни та дестабілізуючих діях за кордоном виправдовує такий крок.

КВІР є найпотужнішою гілкою збройних сил Ірану, яка діє незалежно від регулярної армії і підпорядковується безпосередньо верховному лідеру Алі Хаменеї. Створена аятолою Рухоллою Хомейні в 1979 році для захисту Ісламської революції – IRGC з того часу перетворився на багатопрофільні збройні сили з власними сухопутними військами, флотом, повітряними силами, розвідувальними підрозділами та спеціальними силами.

Маючи під своїм командуванням понад 180 000 військовослужбовців, ці сили відіграють центральну роль у внутрішній безпеці Ірану, контролі кордонів та ракетних програмах. Вони також мають значну економічну владу завдяки контролю над ключовими галузями промисловості та інфраструктурою.