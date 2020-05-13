Рада з 18 травня почне працювати у звичайному режимі

Верховна Рада України з 18 травня повернеться до роботи у звичайному режимі – відповідно до свого календарного плану.

За відповідний проєкт постанови на засіданні 13 травня проголосував 251 народний депутат.

Згідно з календарним планом, парламент 19-22 травня працює в режимі засідань, 18 травня заплановане проведення погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту.

Від середини березня, у період карантину, оголошеного в Україні через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19, парламент працював у режимі комітетів і скасував чергові засідання. Водночас відбулася низка позачергових засідань, зокрема, і 13 травня.