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13 травня 2020, Київ 15:57
Новини | Політика

Рада з 18 травня почне працювати у звичайному режимі

18 травня заплановане проведення погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту

Верховна Рада України з 18 травня повернеться до роботи у звичайному режимі – відповідно до свого календарного плану.

За відповідний проєкт постанови на засіданні 13 травня проголосував 251 народний депутат.

Згідно з календарним планом, парламент 19-22 травня працює в режимі засідань, 18 травня заплановане проведення погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту.

Від середини березня, у період карантину, оголошеного в Україні через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19, парламент працював у режимі комітетів і скасував чергові засідання. Водночас відбулася низка позачергових засідань, зокрема, і 13 травня.

Послаблення карантину: у Києві запрацювали перукарні, літні тераси та ринки – фоторепортаж
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Послаблення карантину: у Києві запрацювали перукарні, літні тераси та ринки – фоторепортаж

У Києві 11 травня влада частково послабила режим карантину. Відкриті парки і сквери, а також запрацювали літні майданчики ресторанів і кав‘ярень, перукарні та ринки

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