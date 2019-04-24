Верховна Рада практично завершила розгляд поправок до законопроекту про мову

Верховна Рада практично завершила розгляд поправок до законопроекту про функціонування української мови як державної.

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко закрила засідання парламенту та повідомила, що 25 квітня народні депутати продовжать розгляд з 2065-ї поправки із 2082.

Відповідно до регламенту, у другій половині дня 24 квітня народні депутати працюють в комітетах.

Наприкінці лютого Верховна Рада дала старт розгляду у другому читанні мовного закону. Законопроект «Про забезпечення функціонування української мови як державної» у першому читанні Верховна Рада ухвалила у жовтні 2018 року.

28 лютого 2018 року Конституційний суд України визнав закон «Про засади державної мовної політики» (так званий закон «Колесніченка-Ківалова») неконституційним через порушення Верховною Радою процедури його розгляду та ухвалення. Це рішення оголосили обов’язковим, остаточним і таким, що не може бути оскаржене. Відтоді і донині в Україні не було чинного закону про державну мову.

Лідер українських президентських виборів Володимир Зеленський і чинний глава держави Петро Порошенко після завершення 21 квітня повторного голосування на виборах президента України заявили про підтримку української мови.